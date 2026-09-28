सीहोर: हाईवे पर अचानक सामने आ गया बाघ, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक नजारा; क्या सुरक्षित हैं शाहगंज के गांव?

सीहोर जिले में आने वाले बुधनी रेंज के शाहगंज इलाके में बाघ की लगातार चहलकदमी ने ग्रामीण अंचल की चिंता बढ़ा दी है। बनेटा, बांद्राभान और रामनगर के आसपास पिछले कई दिनों से बाघ के मूवमेंट की सूचना सामने आ रही है। रविवार रात निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर बाघ के टहलने का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है।

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बनेटा और डुंगरिया के बीच निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर बाघ दिखाई देने से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। यहां से गुजर रहे एक कार चालक ने बाघ को सड़क किनारे टहलते हुए देखा और मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में बाघ हाईवे के आसपास चहलकदमी करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में वन्यजीव की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बनेटा के अलावा बांद्राभान और रामनगर क्षेत्र में भी पिछले तीन-चार दिनों से बाघ की आवाजाही देखी जा रही है। इन इलाकों के आसपास खेत, जंगल और ग्रामीण आबादी एक-दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे में बाघ की लगातार मौजूदगी ने किसानों और ग्रामीणों के सामने सुरक्षा की चिंता खड़ी कर दी है।रामनगर क्षेत्र से सामने आए एक अन्य वीडियो में ग्रामीण बाघ को हांका लगाकर खदेड़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के अचानक आबादी या खेतों के आसपास पहुंचने से मवेशियों और लोगों पर खतरे की आशंका बनी हुई है। हालांकि बाघ की संख्या एक से अधिक है या नहीं, इसकी वन विभाग की ओर से पुष्टि नहीं की गई है।ग्रामीण क्षेत्र में बाघ के हमले से एक गाय के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। इसके बाद मवेशी पालकों में भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बाघ का मूवमेंट इसी तरह आबादी के आसपास जारी रहा तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।वीडियो वायरल होने और लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद वन विभाग ने गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है। ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने की हिदायत दी गई है। वन अमले ने लोगों से अकेले जंगल अथवा खेतों की ओर जाने से बचने और बाघ दिखाई देने पर उससे दूरी बनाए रखने की अपील की है।डिप्टी रेंजर विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि अंचल में मुनादी करा दी गई है। ग्रामीणों को जंगल की तरफ जाने की मनाही की गई है। वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है, ताकि वन्यजीव की मौजूदगी के बीच किसी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।बाघ की मौजूदगी की सूचना के बाद खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीण मजदूरों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम के समय लोग खेतों की ओर जाते हैं। ऐसे में वन विभाग की चेतावनी के बाद लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।लगातार सामने आ रहे वीडियो और बाघ की साइटिंग की सूचनाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीण चाहते हैं कि प्रभावित इलाकों में वन अमला सक्रिय निगरानी रखे और बाघ की वास्तविक लोकेशन का पता लगाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। फिलहाल बाघ के मूवमेंट ने शाहगंज के ग्रामीण अंचल में दहशत का माहौल बना दिया है।बुधनी रेंज के मिडघाट, सलकनपुर और देलावाड़ी क्षेत्र में भी पूर्व में बाघ और तेंदुए की आवाजाही की सूचनाएं सामने आती रही हैं। जंगल से लगे ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों को अक्सर सतर्क रहना पड़ता है। शाहगंज क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर वन्यजीवों की निगरानी और ग्रामीण सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।