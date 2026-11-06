सीहोर: दीपों की रोशनी से निखरा कुबेरेश्वरधाम, भक्ति के उजाले में उमड़े श्रद्धालु; 8 नवंबर को खजाना पूजन

दीपों की जगमगाहट, रंग-बिरंगी रोशनी और आस्था से सराबोर वातावरण… दीपावली के पावन पर्व पर चितावलिया हेमा स्थित कुबेरेश्वरधाम इन दिनों भक्ति और उल्लास की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के मन को मोह रही है। धनतेरस पर हजारों भक्त भगवान मुरली मनोहर के दर्शन और विशेष पूजन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने पर्व को जरूरतमंदों की मदद और खुशियां बांटने के साथ मनाने का भावपूर्ण संदेश दिया।

विज्ञापन