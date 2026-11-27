मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भैरूंदा की धरती से विकास और सिंचाई के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। 536.23 करोड़ रुपये की सीप-अंबर माइक्रो सिंचाई परियोजना के फेज-1 और फेज-2 का लोकार्पण करते हुए उन्होंने इसे किसानों की जिंदगी बदलने वाला कदम बताया। परियोजना से भैरूंदा विकासखंड के 76 गांवों की 30,091 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल पर तीखा हमला बोलते हुए सिंचाई के आंकड़ों को अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में पेश किया। साथ ही 41.44 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कर क्षेत्र को विकास की नई सौगात दी।

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