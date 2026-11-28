व्यासपीठ से सादगी, त्याग और भौतिक मोह-माया से दूर रहने का संदेश देने वाले अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों अपने प्रवचनों के लिए नहीं, बल्कि अपने शाही पहनावे को लेकर सुर्खियों में हैं। भतीजे शिवम मिश्रा के विवाह समारोह में उनका ऐसा रॉयल अंदाज सामने आया कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही प्रशंसा और आलोचना के तीर चलने लगे। मंच पर सादगी का संदेश और पारिवारिक समारोह में नवाबी ठाठ-बाट इसी विरोधाभास को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है।

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पंडित प्रदीप मिश्रा को उनके लाखों श्रद्धालु आमतौर पर शिव महापुराण कथा के दौरान साधारण वेशभूषा में देखते आए हैं। कथा के मंच से वे जीवन में सादगी, संयम, संस्कार और भक्ति का महत्व बताते हैं। यही उनकी सार्वजनिक पहचान का बड़ा हिस्सा भी है लेकिन भतीजे के विवाह समारोह में उनका पहनावा इस पारंपरिक छवि से बिल्कुल अलग नजर आया। उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने उनके व्यक्तित्व के इस नए अंदाज पर चर्चा शुरू कर दी।विवाह समारोह में पंडित मिश्रा आकर्षक वेलवेट शेरवानी और भारी कढ़ाईदार अचकन में दिखाई दिए। गले में पहना गया पारंपरिक हार उनके पूरे पहनावे को और भव्य बना रहा था। उनका यह लुक किसी शाही समारोह में शामिल राजघराने के सदस्य जैसा दिखाई दिया। शादी में मौजूद मेहमानों और परिजनों के बीच भी उनका पहनावा आकर्षण का केंद्र बना रहा। समारोह के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचते ही तेजी से साझा होने लगीं।तस्वीरें वायरल होने के बाद उनके समर्थक भी खुलकर सामने आए। प्रशंसकों का कहना है कि किसी कथावाचक का पारिवारिक समारोह में अच्छे और आकर्षक कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं है। विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर सजना-संवरना भारतीय परंपरा और पारिवारिक संस्कृति का हिस्सा है। उनका तर्क है कि धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्ति को भी अपने परिवार की खुशियों में शामिल होने और अपनी पसंद के वस्त्र पहनने का पूरा अधिकार है।दूसरी ओर आलोचकों ने इस शाही अंदाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि जब व्यासपीठ से बार-बार सादगी, त्याग और भौतिक सुख-सुविधाओं के मोह से दूर रहने की सीख दी जाती है, तो निजी जीवन में इतनी भव्यता चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने इसे कथनी और करनी के अंतर से जोड़कर देखा है। हालांकि ये सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं, कोई प्रमाणित निष्कर्ष नहीं।पंडित प्रदीप मिश्रा का रॉयल लुक अब केवल एक पारिवारिक समारोह की तस्वीरों तक सीमित नहीं रहा। इसने धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले संदेशों और कथावाचकों की निजी जीवनशैली को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सादगी का संदेश देने वाले व्यक्ति के निजी पहनावे को उसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए या पारिवारिक अवसरों को इससे अलग देखा जाना चाहिए?फिलहाल समर्थकों और आलोचकों के बीच सोशल मीडिया पर बहस जारी है। कोई इसे पारिवारिक खुशी का अवसर बता रहा है तो कोई इसे उपदेशों के संदर्भ में विरोधाभास मान रहा है। इतना जरूर है कि शिव महापुराण कथाओं के लिए चर्चित पंडित प्रदीप मिश्रा का यह रॉयल अंदाज इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।