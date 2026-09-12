सतना: आबकारी टीम पर हमला और धमकी का आरोप, रामपुर बाघेलान में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सतना जिले के रामपुर बाघेलान में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी टीम को धमकाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। कार्रवाई के दौरान आबकारी कर्मचारियों से बहस और धमकाने का केस अब तूल पकड़ रहा है। मामले में आबकारी उपनिरीक्षक सुदर्शन विक्रमादित्य पाण्डेय की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पहुंची थी आबकारी विभाग की टीम

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 11 सितंबर 2026 की देर शाम आबकारी टीम को ग्राम जमुना में लवकुश सिंह द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम की सघन तलाशी के दौरान खाकी रंग के कार्टून से 48 पाव देशी शराब बरामद होने का दावा किया गया है। हालांकि, आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराब जब्त नहीं हो पाई।

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इसी दौरान लवकुश सिंह, हरिओम सिंह और मूरत साकेत ने आबकारी कर्मचारियों से गाली-गलौज शुरू कर दी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। साथ ही, दोबारा शराब की कार्रवाई के लिए आने पर जान से खत्म करने की धमकी दी।

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घटना के बाद आबकारी उपनिरीक्षक ने रामपुर बाघेलान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लवकुश सिंह पटेल, हरिओम सिंह और मूरत साकेत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(क), 132, 351(3), 324(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।