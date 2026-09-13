सतना: चांदी की चूड़ियां खरीदने पहुंचीं महिलाएं, मौका मिलते ही सोने की लॉकेट लेकर हुईं फरार; तीन गिरफ्तार

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दरअसल, छह सितंबर 2026 को फरियादी विकास कुमार सोनी निवासी नागौद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान (रामाधार ज्वेलर्स, गांधी चौक के पास) पर दोपहर करीब 3:26 बजे कुछ महिलाएं और लड़कियां चांदी की चूड़ियां खरीदने आई थीं। इसी दौरान मौका पाकर महिलाएं दुकान में रखे सोने के लॉकेट का पूरा बॉक्स (ट्रे) चोरी कर रफूचक्कर हो गईं। बॉक्स में छोटी-बड़ी करीब सात सोने की लॉकेट थीं, जिनका वजन लगभग 20 ग्राम और कीमत करीब 2.50 लाख रुपये थी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू की गई, जिससे एक महिला फूलबाई यादव की पहचान हुई।पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपनी जेठानी राजकुमारी यादव, भतीजी पूनम यादव और एक नाबालिग के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी पूनम यादव ने बताया कि उसने अपनी चाची फूलबाई यादव के कहने पर दुकान से सोने के लॉकेट का ट्रे चोरी किया था और कुछ लॉकेट अपनी बड़ी मम्मी को दे दिए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुल छह सोने की लॉकेट (तीन बड़ी और तीन छोटी) बरामद कर ली हैं।ये भी पढ़ें-इस पूरे मामले में एक ही परिवार की सदस्य जेठानी, देवरानी और भतीजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में फूलबाई यादव पति आल्हा यादव (उम्र 40 वर्ष), निवासी भाजीखेरा, थाना सिंहपुर, जिला सतना; राजकुमारी यादव पति संतराम यादव (उम्र 45 वर्ष), निवासी भाजीखेरा, थाना सिंहपुर, जिला सतना और पूनम यादव पुत्री ऊदल यादव (उम्र 19 वर्ष), निवासी भाजीखेरा, थाना सिंहपुर, जिला सतना शामिल हैं। साथ ही एक नाबालिग बालिका भी मामले में शामिल है। पुलिस ने महिला आरोपियों के पास से तीन बड़ी और तीन छोटी सोने की लॉकेट बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.50 लाख रुपये बताई गई है।