सतना में बारिश का कहर: मझगवां-पहाड़ीखेरा मार्ग पर चकरा और चहला नाले के रपटे टूटे, आवागमन पर संकट

जिले में लगातार हुई तेज बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर भी दिखाई देने लगा है। मझगवां-पहाड़ीखेरा मार्ग पर चकरा और चहला नाले के दोनों रपटे तेज बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त होकर टूट गए हैं। रपटों के टूटने से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन बाधित होने की स्थिति बन गई है।

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