एमपी: बाढ़ प्रभावित चित्रकूट पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, दीनदयाल रसोई में खुद चखकर परखा भोजन; जांची गुणवत्ता

बाढ़ की मार झेल चुके चित्रकूट में राहत और पुनर्वास कार्यों के बीच नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को नगर परिषद द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई का निरीक्षण किया। मंत्री ने रसोई में पहुंचकर न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि वहां तैयार हो रहे भोजन को स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता और स्वाद की भी जांच की। मंत्री ने रसोई में तैयार पूड़ी-सब्जी खाई और भोजन की गुणवत्ता को परखा। उनके इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि जरूरतमंद और बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है या नहीं।

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निरीक्षण के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने दीनदयाल रसोई में भोजन तैयार किए जाने की प्रक्रिया और भोजन वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से रसोई के संचालन और बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। नगर परिषद की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए की जा रही भोजन व्यवस्था को लेकर भी मंत्री को पूरी जानकारी दी गई।नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल ने मंत्री को बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए नगर परिषद द्वारा 30 अगस्त से लगातार सुबह और शाम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बाढ़ के कारण कई परिवारों के सामने भोजन की व्यवस्था को लेकर परेशानी खड़ी हो गई थी। ऐसे में नगर परिषद की दीनदयाल रसोई के माध्यम से प्रभावित परिवारों को नियमित भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।साधना पटेल ने बताया कि केवल दीनदयाल रसोई तक सीमित न रहते हुए प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार भोजन के पैकेट भी पहुंचाए जा रहे हैं। नगर परिषद की टीम प्रभावित इलाकों में आवश्यकता के अनुसार भोजन पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके इस व्यवस्था के तहत उन लोगों तक भी भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी कारण से रसोई तक पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं।चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति के बाद प्रशासन और स्थानीय निकायों द्वारा राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रभावित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं बहाल करने के प्रयास भी जारी हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दीनदयाल रसोई का निरीक्षण इसी राहत व्यवस्था की जमीनी स्थिति देखने के तौर पर महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने स्वयं भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता जांची, जिससे रसोई में तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन की गंभीरता भी सामने आई नगर परिषद की ओर से सुबह-शाम भोजन उपलब्ध कराने और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भोजन के पैकेट पहुंचाने की व्यवस्था बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है।