चित्रकूट में फिर उफान पर मंदाकिनी: तीसरी बार सड़कों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित

चित्रकूट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और पानी तटवर्ती इलाकों को प्रभावित करते हुए एक बार फिर मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। लगातार तीसरी बार बाढ़ जैसे हालात बनने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चित्रकूट के नदी किनारे बसे इलाकों और निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन रही है। कई स्थानों पर सड़क पर पानी आने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश और जलभराव के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में पानी की तेज आवक के कारण पानी तटवर्ती क्षेत्र से बाहर निकलकर मुख्य मार्गों की ओर पहुंच गया है। इससे एक बार फिर चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति जैसी परिस्थितियां दिखाई देने लगी हैं। बार-बार नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है। लोगों को आशंका है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है तथा निचले इलाकों में स्थिति गंभीर हो सकती है।मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है। जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों को भी पानी से होकर गुजरने में परेशानी हो रही है। बारिश के बीच सड़क पर पानी आने से प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बनाए रखना भी चुनौती बन गया है। संवेदनशील और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक रूप से जाने से बचने की सलाह दी जा रही है।मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे, घाटों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे नदी के तेज बहाव वाले हिस्सों और जलमग्न क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। प्रशासन की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि यदि जलस्तर बढ़ने के कारण उनके क्षेत्र में पानी पहुंचता है तो वे समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। किसी भी तरह की आपात स्थिति में प्रशासन और स्थानीय राहत दलों को सूचना देने की अपील भी की गई है।चित्रकूट क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से मंदाकिनी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। नदी में पानी की आवक बढ़ने पर तटवर्ती क्षेत्रों में खतरा और बढ़ सकता है लगातार तीसरी बार नदी के उफान पर आने से यह साफ है कि क्षेत्र में बारिश का असर गंभीर है। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और नदी, घाट तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को नदी एवं तेज बहाव वाले पानी से दूर रखने की सलाह दी गई है। बारिश और नदी के जलस्तर को देखते हुए लोग आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल मंदाकिनी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ऐसे में आने वाले घंटों में स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।