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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Mandakini River surges again in Chitrakoot; floodwaters reach the roads for the third time.

चित्रकूट में फिर उफान पर मंदाकिनी: तीसरी बार सड़कों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित

Wed, 02 Sep 2026 05:07 PM IST
सतना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 05:07 PM IST
सार

चित्रकूट में लगातार भारी बारिश से मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर है। नदी का पानी तटवर्ती और निचले इलाकों के साथ मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। जलभराव से यातायात और जनजीवन प्रभावित है। लगातार तीसरी बार बाढ़ जैसे हालात बनने पर प्रशासन ने घाटों और नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 

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Mandakini River surges again in Chitrakoot; floodwaters reach the roads for the third time.
मंदाकिनी नदी का पानी सड़कों पर आ गया।

विस्तार
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चित्रकूट क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और पानी तटवर्ती इलाकों को प्रभावित करते हुए एक बार फिर मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। लगातार तीसरी बार बाढ़ जैसे हालात बनने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चित्रकूट के नदी किनारे बसे इलाकों और निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन रही है। कई स्थानों पर सड़क पर पानी आने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश और जलभराव के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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तीसरी बार सड़कों पर पहुंचा मंदाकिनी का पानी
लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में पानी की तेज आवक के कारण पानी तटवर्ती क्षेत्र से बाहर निकलकर मुख्य मार्गों की ओर पहुंच गया है। इससे एक बार फिर चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति जैसी परिस्थितियां दिखाई देने लगी हैं। बार-बार नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है। लोगों को आशंका है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है तथा निचले इलाकों में स्थिति गंभीर हो सकती है।
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बाढ़ का पानी
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सड़क पर पानी, यातायात पर असर
मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है। जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों को भी पानी से होकर गुजरने में परेशानी हो रही है। बारिश के बीच सड़क पर पानी आने से प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बनाए रखना भी चुनौती बन गया है। संवेदनशील और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक रूप से जाने से बचने की सलाह दी जा रही है।

घाटों और निचले इलाकों में विशेष सतर्कता
मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे, घाटों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे नदी के तेज बहाव वाले हिस्सों और जलमग्न क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। प्रशासन की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि यदि जलस्तर बढ़ने के कारण उनके क्षेत्र में पानी पहुंचता है तो वे समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। किसी भी तरह की आपात स्थिति में प्रशासन और स्थानीय राहत दलों को सूचना देने की अपील भी की गई है।


बाढ़ का पानी

लगातार बारिश से बढ़ी चिंता
चित्रकूट क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी रहने से मंदाकिनी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। नदी में पानी की आवक बढ़ने पर तटवर्ती क्षेत्रों में खतरा और बढ़ सकता है लगातार तीसरी बार नदी के उफान पर आने से यह साफ है कि क्षेत्र में बारिश का असर गंभीर है। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।

लोगों से अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और नदी, घाट तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को नदी एवं तेज बहाव वाले पानी से दूर रखने की सलाह दी गई है। बारिश और नदी के जलस्तर को देखते हुए लोग आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल मंदाकिनी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ऐसे में आने वाले घंटों में स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

बाढ़ का पानी

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