सागर: पेट्रोल पंप पर बीड़ी पीने से रोका तो मचाया तांडव, कर्मचारी से मारपीट के बाद संचालक के घर में तोड़फोड़

जिले के खुरई में सागर नाका चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप पर बीड़ी पीने से रोकना युवकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के अनुसार शनिवार-रविवार की दरमियानी रात बाइक सवार तीन युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट की और बाद में संचालक के घर में घुसकर टीवी समेत पेट्रोल पंप की मशीन में तोड़फोड़ कर दी। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप संचालक सुरेश यादव की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कर्मचारी जितेंद्र राजपूत पंप पर वाहनों में पेट्रोल भर रहा था। इसी दौरान मोहित, योगेश और अत्रु अहिरवार बाइक से पेट्रोल भरवाने पहुंचे।

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