इंदौर: मशहूर बिल्डर ने ऑफिस में फांसी लगाकर की आत्महत्या, कई कॉलोनियों में था निवेश; पुलिस ने जब्त किया मोबाइल

इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय बिल्डर संदीप नागर उर्फ बंटी नागर ने अपने ऑफिस में आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद शव को एमवाय अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है।

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