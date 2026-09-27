छिंदवाड़ा: एमडी ड्रग्स के साथ दो युवक गिरफ्तार, नागपुर के सप्लायर का नाम सामने आया

छिंदवाड़ा जिले की कोतवाली पुलिस ने सागरपेशा प्राथमिक शाला के ग्राउंड से दो युवकों को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों युवक एमडी ड्रग्स बेचने के लिए वहां पहुंचे थे। उनके कब्जे से 8.05 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर, दो मोबाइल फोन और 700 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 2.24 लाख रुपये बताई गई है।

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