सागर: धसान नदी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे डोमन लोधी का शव 36 घंटे बाद बरामद, एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत

सागर जिले के बंडा क्षेत्र के ग्राम उल्दन स्थित धसान नदी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के समय लापता हुए 45 वर्षीय डोमन लोधी का शव लगभग 36 घंटे चले सघन तलाशी अभियान के बाद बरामद कर लिया गया है। इस दुखद घटना से मृतक के परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

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