दरिंदा निकला पति: मायके जाने को लेकर विवाद, पति ने डंडे से पीटकर कर दी पत्नी की हत्या; पांच साल पहले लव मैरिज

अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरोध के टिकई टोला में घरेलू विवाद के दौरान पति ने कथित तौर पर बांस के डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने कमरे में बिखरे खून के निशान छिपाने के लिए गोबर से पुताई कर दी। गुरुवार सुबह घटना का पता चलने पर गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू की।

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