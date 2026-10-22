पति की क्रूरता: बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे तो पत्नी को दीवार पर पटका, लातें मारकर हत्या; फिर रची कहानी

जिले के सरदारपुर क्षेत्र में बीमार बच्चे के इलाज के लिए रुपये मांगने पर पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। गुस्से में आरोपी ने पत्नी को पीछे से पकड़कर दीवार पर दे मारा। इसके बाद उसके पेट और सीने पर जोरदार लातें मारीं। गंभीर चोटों के कारण महिला बेहोश हो गई। परिजन उसे राजगढ़ के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में आरोपी ने पत्नी के बाइक से गिरने की कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों ने घटना की सच्चाई सामने ला दी। पुलिस ने आरोपी पति राजेश मंडोर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

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