शहडोल: अमलाई में मोपेड-कार की टक्कर, बाइक चालक की मौत; सब एरिया मैनेजर का चार पहिया वाहन भी किया जब्त

शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में एनएच-43 पर बटुरा गांव के पास गुरुवार को मोपेड और चार पहिया वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में मोपेड चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बरगवां निवासी जमुना बैगा के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

विज्ञापन