सागर में जहरीली शराब से मौत का मामला: तीन और मरीजों की मौत, अब तक 22 मौतों का दावा; आंकड़ों पर प्रशासन मौन

सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के सेवन से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह अस्पतालों में इलाज के दौरान तीन और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार ये दावा किया गया है कि मृतकों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक मृतकों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है।

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बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC), सागर: 89 मरीज

जिला अस्पताल, सागर: 16 मरीज

बंडा सिविल अस्पताल: 7 मरीज

कुल: 112 मरीज

सोमवार सुबह धुरमार निवासी महेश रावत (55) ने बंडा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, छापरी गांव निवासी श्याम बाई अहिरवार (50) की जिला अस्पताल में और पापेट गांव निवासी कृष्ण कुमार लोधी की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में इलाज के दौरान मौत हो गई।इससे पहले गंभीर हालत के चलते एयरलिफ्ट कर भोपाल ले जाए गए राम प्रसाद लोधी की रविवार रात मौत हो गई थी। उनके पिता गोविंद लोधी ने भी रविवार को दम तोड़ दिया था। राम प्रसाद का छोटा भाई भूरे लोधी अभी बीएमसी में भर्ती है। वहीं, बमूरा भेड़ा गांव में अब तक छह लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।इस मामले में प्रशासन की ओर से रविवार शाम पुलिस विभाग के प्रेस नोट के माध्यम से 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। इसके बाद से अब तक मौतों की संख्या को लेकर कोई नया आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। अस्पतालों से सामने आ रही मौतों की जानकारी के बाद मृतकों की संख्या 22 तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। हालांकि, 22 मौतों की आधिकारिक प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं होने को लेकर परिजनों और विपक्षी नेताओं ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर मौतों की वास्तविक संख्या छिपाने के आरोप लगाए हैं।जहरीली शराब के सेवन से प्रभावित 112 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। इनमें सबसे ज्यादा 89 मरीज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी), सागर में भर्ती हैं।

कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है।



30 आरोपियों पर एफआईआर, 10 गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने 30 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है