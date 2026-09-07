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हमीदिया में इंटर्न डॉक्टरों पर वाटर कैनन: बैरिकेड तोड़कर सड़क पर बैठे, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, पुलिस से झड़प

Mon, 07 Sep 2026 04:00 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Mon, 07 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हमीदिया में इंटर्न डॉक्टरों ने सीएम हाउस की ओर मार्च किया। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रोका, झड़प में एक डॉक्टर घायल हुआ। बैरिकेड तोड़कर डॉक्टर फतेहगढ़ सड़क पर बैठ गए। डॉक्टर 14,337 से बढ़ाकर 30 हजार स्टाइपेंड का लिखित आदेश मांग रहे हैं।

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Water cannons used on intern doctors at Hamidia: They broke through barricades and sat on the road, demanding
इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने सोमवार को हमीदिया अस्पताल से मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें अस्पताल परिसर में ही रोक दिया। इस दौरान डॉक्टरों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। इसकी चपेट में आने से एक इंटर्न डॉक्टर के घायल हो गया। पुलिस की रोक के बावजूद कुछ डॉक्टरों ने हमीदिया अस्पताल का गेट और बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद वे फतेहगढ़ की मुख्य सड़क पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। 
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14,337 मिल रहा, 30 हजार की मांग
इंटर्न डॉक्टरों को फिलहाल 14,337 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है। डॉक्टर इसे बढ़ाकर कम से कम 30 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से करीब डेढ़ महीने पहले एक महीने में फैसला लेने का मौखिक आश्वासन दिया गया था। भरोसे में आंदोलन रोक दिया, लेकिन तय समय गुजरने के बाद भी लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश चाहिए।
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दो गेट बंद, इमरजेंसी के पास भी प्रदर्शन
मार्च को देखते हुए पुलिस ने हमीदिया अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। अस्पताल के दो गेट बंद कर दिए गए और कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया। इमरजेंसी के पास भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। रास्ते बंद होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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यूपी में बढ़ा स्टाइपेंड, एमपी में भी फैसले की मांग
इंटर्न डॉक्टर मोहित मिश्रा ने कहा कि सरकार की ओर से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ने पर मध्य प्रदेश में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड 25 हजार रुपए किए जाने का आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार से भी तत्काल फैसला लेने की मांग की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2 हजार शासकीय इंटर्न डॉक्टर हैं, जबकि सभी इंटर्न डॉक्टरों को मिलाकर संख्या करीब 3,600 है। उनका दावा है कि दूसरे मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न भी आंदोलन में शामिल हैं।

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अब मौखिक आश्वासन नहीं चलेगा
मोहित मिश्रा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्पताल में ही रोक दिया गया। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने पहले संवैधानिक तरीके से मांग रखी और आंदोलन स्थगित कर सरकार के फैसले का इंतजार किया। अब लिखित आदेश नहीं मिलने पर दोबारा आंदोलन करना पड़ा। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि वे घोषणा नहीं, सरकार का आधिकारिक आदेश चाहते हैं।

 
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