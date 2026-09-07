हमीदिया में इंटर्न डॉक्टरों पर वाटर कैनन: बैरिकेड तोड़कर सड़क पर बैठे, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, पुलिस से झड़प

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इंटर्न डॉक्टरों को फिलहाल 14,337 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है। डॉक्टर इसे बढ़ाकर कम से कम 30 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से करीब डेढ़ महीने पहले एक महीने में फैसला लेने का मौखिक आश्वासन दिया गया था। भरोसे में आंदोलन रोक दिया, लेकिन तय समय गुजरने के बाद भी लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश चाहिए।मार्च को देखते हुए पुलिस ने हमीदिया अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। अस्पताल के दो गेट बंद कर दिए गए और कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया। इमरजेंसी के पास भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। रास्ते बंद होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।इंटर्न डॉक्टर मोहित मिश्रा ने कहा कि सरकार की ओर से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ने पर मध्य प्रदेश में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड 25 हजार रुपए किए जाने का आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार से भी तत्काल फैसला लेने की मांग की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2 हजार शासकीय इंटर्न डॉक्टर हैं, जबकि सभी इंटर्न डॉक्टरों को मिलाकर संख्या करीब 3,600 है। उनका दावा है कि दूसरे मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न भी आंदोलन में शामिल हैं।मोहित मिश्रा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्पताल में ही रोक दिया गया। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने पहले संवैधानिक तरीके से मांग रखी और आंदोलन स्थगित कर सरकार के फैसले का इंतजार किया। अब लिखित आदेश नहीं मिलने पर दोबारा आंदोलन करना पड़ा। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि वे घोषणा नहीं, सरकार का आधिकारिक आदेश चाहते हैं।