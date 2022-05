{"_id":"626e04f3c5761f32ec483f99","slug":"rules-of-mp-claims-tribunal-issued-in-case-of-death-of-the-party-in-the-midst-of-proceedings-recovery-will-be-done-by-selling-his-property","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP क्लेम ट्रिब्यूनल के नियम जारी: कार्यवाही के बीच पक्षकार की मौत होने उसकी संपत्ति बेच कर होगी वसूली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 01 May 2022 09:26 AM IST