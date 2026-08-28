रीवा में चार की मौत: तेज रफ्तार बाइक बनी काल, राखी की खरीदारी कर लौट रहे नाना-दो नातिन समेत चार की गई जान

रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। भैरव बाबा मंदिर रोड पर तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत में स्कूटी सवार नाना और उनकी दो मासूम नातिनों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद दो परिवारों में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं।

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