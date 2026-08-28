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इंदौर-भोपाल बायपास पर खौफनाक हादसा: लखनऊ से इंदौर आ रही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, चार की मौत

Fri, 28 Aug 2026 12:19 PM IST
राजगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: राजगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 28 Aug 2026 12:19 PM IST
सार

इंदौर-भोपाल बायपास पर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 11 घायल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को भोपाल रैफर किया गया है।

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Indore-Bhopal Bypass Horror Crash: Lucknow-Indore Bus Loses Control, Hits Divider; 4 Killed
हादसे के बाद बस की हालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इंदौर-भोपाल बायपास पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में लखनऊ से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस 90 डिग्री के घुमावदार ओवरब्रिज पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से घिसती चली गई। हादसा इतना भीषण था कि बस ब्रिज की दीवार से रगड़ खाती हुई तिरछी हो गई। हादसे में कई यात्री बस से उछलकर नीचे जा गिरे और 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल बताए जा रहे है, जिनमें 4 गंभीर रूप से घायल हो गए।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा ब्यावरा देहात थाना क्षेत्र में बने ट्रायंगल ओवरब्रिज पर हुआ। यह ब्रिज अपने 90 डिग्री के तीखे घुमाव के कारण पहले से ही खतरनाक माना जाता है। रात में लखनऊ से इंदौर जा रही स्लीपर बस तेज रफ्तार में बायपास से गुजर रही थी। हादसे के समय बस में अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओवरब्रिज पर तेज मोड़ होने के कारण चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। बस अचानक ब्रिज की रेलिंग से टकराकर तिरछी हो गई और काफी दूर तक रगड़ाती चली गई। टक्कर के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री खिड़कियों से उछलकर सीधे ब्रिज से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में एसपी, एसडीएम सहित प्रशासन का पूरा अमला भी घटनास्थल और ब्यावरा सिविल अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुंचाया, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया गया है।

बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी है। इधर हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बायपास पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। प्रारंभिक जांच में इस घुमावदार ब्रिज के खतरनाक डिजाइन को ही हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंभीर घायलों को भोपाल रैफर कर दिया गया है ।
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