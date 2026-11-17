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बिछिया थाना क्षेत्र स्थित सिलपरा नहर में मंगलवार शाम डूबने से 17 साल के दो जुड़वा भाई लापता हो गए। लापता हुए दोनों भाइयों की पहचान पोडकी गांव निवासी अंशु सेन और प्रांशु सेन के रूप में हुई है। ये दोनों वर्तमान में शहर के पीटीएस चौराहे के पास किराए के कमरे में रहते थे।