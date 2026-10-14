रीवा: प्रेमिका की मांग पूरी करने ब्यूटी पार्लर में चोरी, मेकअप किट-फेशियल मशीन सहित ये सामान चुराया

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अमहिया थाना पुलिस ने सिरमौर चौराहे पर स्थित एक ब्यूटी पार्लर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 18 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.55 लाख रुपये मूल्य का चोरी हुआ सामान बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी तरहटी निवासी इरफान अंसारी, पिता रफीक अंसारी है। प्राथमिक पूछताछ के अनुसार आरोपी ने अपनी प्रेमिका की मांग पूरी करने के लिए ब्यूटी पार्लर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।