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राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण के 2 प्रश्नपत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्र 300-300 अंकों के निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पेपर में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से 1 सही उत्तर चुनना होगा। दोनों प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होंगे। हालांकि दूसरे पेपर में हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से जुड़े प्रश्न केवल हिंदी में पूछे जाएंगे और उनका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक लाने होंगे। अनारक्षित महिला उम्मीदवारों पर भी यही नियम लागू किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 30% अंक तय किए गए हैं। सामान्य अभिरुचि परीक्षण का दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग रहेगा और इसके अंक प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 20 गुना उम्मीदवारों को श्रेणीवार चयनित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी पात्रता के दायरे में रखा जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होगी और इसमें कुल 6 अनिवार्य प्रश्नपत्र शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर 300-300 अंकों के होंगे, जिनके लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा। 5वां पेपर सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का 200 अंकों का होगा, जिसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। 6वां पेपर हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का 100 अंकों का होगा, जिसके लिए 2.5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी। इसके बाद 185 अंकों का साक्षात्कार आयोजित होगा। इस प्रकार अंतिम चयन प्रक्रिया कुल 1685 अंकों की रहेगी।मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 30% अंक निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के बाद विज्ञापित पदों की संख्या के श्रेणीवार 3 गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समान अंक लाने वाले उम्मीदवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान रहेगा। हालांकि, दोनों परीक्षाओं की मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया अलग होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग रहेगा और इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी ओर राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में दोनों प्रश्नपत्रों के अंक जोड़े जाएंगे।प्रारंभिक परीक्षा के बाद आयोग अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा। उम्मीदवारों को प्रश्नों और उनके उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। आपत्तियां केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएंगी। इसके लिए प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। आयोग के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों के अनुवाद में अंतर होने पर हिंदी संस्करण मान्य होगा। किसी प्रश्न के 1 से अधिक सही विकल्प होने पर सभी सही विकल्प मान्य किए जाएंगे। यदि कोई विकल्प सही नहीं पाया जाता है तो प्रश्न हटाकर उसके पूरे अंक सभी उम्मीदवारों को प्रदान किए जाएंगे।