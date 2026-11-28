मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर इंदौर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इंदौर से चार राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हैं, जिनमें से तीन एमआर-10 जंक्शन से होकर गुजरते हैं। इन राजमार्गों पर आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जंक्शन पर तीन मंजिला ब्रिज का निर्माण कराया है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बना यह ब्रिज 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसके दो हिस्से यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। अब केवल अंडरपास को इंदौर-हरदा फोरलेन सड़क से जोड़ने का काम बाकी है।

एमआर-10 जंक्शन को राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्वपूर्ण तिराहा माना जाता है। यहां से एबी रोड के अलावा इंदौर-अहमदाबाद और इंदौर-नागपुर हाईवे जुड़ते हैं। नागपुर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए इंदौर और हरदा के बीच 25 किलोमीटर लंबा बायपास बनाया गया है। इस बायपास पर यातायात शुरू हो चुका है। अब इसका ट्रैफिक अंडरपास के जरिए एमआर-10 जंक्शन से जोड़ा जाना है।

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इस ब्रिज के निर्माण से रोजाना 50 हजार से अधिक वाहन चालकों को फायदा होगा। इंदौर आने वाले वाहनों की आवाजाही भी पहले के मुकाबले आसान हो गई है। पहले शहर की ओर आने वाले वाहनों को छोटे बोगदों से गुजरना पड़ता था, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती थी। अब ब्रिज के नीचे से एमआर-10 रोड की तरफ वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।

बेस्ट प्राइस की तरफ से आने वाले वाहन भी ब्रिज के नीचे से इंदौर की ओर पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा अंडरपास को इंदौर-हरदा मार्ग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अंडरपास का निर्माण पूरा हो चुका है। अब स्टार चौराहे तक सड़क बनाई जा रही है। इसके पूरा होते ही अंडरपास इंदौर-हरदा मार्ग से जुड़ जाएगा।

इंदौर से करनावद तक बायपास बनकर तैयार हो चुका है और इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इसके बनने से इंदौर-देवगुराड़िया रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। हरदा और नागपुर की ओर जाने वाले वाहन इस बायपास से सीधे देवगुराड़िया के आगे निकल सकेंगे।

देवगुराड़िया क्षेत्र में आबादी बढ़ने के कारण यह मार्ग दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील बन चुका है। यहां भारी वाहनों की टक्कर से सालभर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बायपास बनने से भारी वाहनों को आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरने की जरूरत कम होगी।



ब्रिज पर यातायात शुरू होने से ये हुए फायदे

महू और देवास की ओर जाने वाले वाहन फ्लाईओवर से सीधे आगे बढ़ रहे हैं। वहीं, इंदौर की तरफ आने वाले वाहन दूसरी मंजिल के ब्रिज का उपयोग कर विजय नगर की ओर जा सकते हैं। सर्विस रोड पर दोनों तरफ की आवाजाही के लिए भी ब्रिज बनाए गए हैं।

अंडरपास का उपयोग इंदौर-हरदा की ओर जाने वाले वाहनों के साथ इंदौर विकास प्राधिकरण की नई योजनाओं तक पहुंचने के लिए भी किया जा सकेगा। बायपास बनने के बाद इस क्षेत्र में नई टाउनशिप का निर्माण भी शुरू हो गया है।

ब्रिज बनने से बायपास पर लगने वाले जाम से भी राहत मिली है। यहां होटल और मैरिज गार्डन होने के कारण सर्विस रोड पर अक्सर यातायात बाधित होता था। ब्रिज के नीचे बने छोटे बोगदों से वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती थी। अब ब्रिज के निर्माण से इस समस्या में कमी आई है।

तीन मंजिला ब्रिज के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अंडरपास को छोड़कर ब्रिज के दोनों हिस्से यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। इंदौर-हरदा बायपास का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से एमआर-10 जंक्शन यातायात के लिहाज से और महत्वपूर्ण हो गया है।

— शंकर लालवानी, सांसद, इंदौर