त्योहारों पर अतिरिक्त रेल: उदयपुर सिटी–दिल्ली सराय रोहिल्ला के मध्य साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 21 अक्तूबर से

दीपोत्सव, छठ पूजा सहित आगामी त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं अतिरिक्त यात्री दबाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल से होकर उदयपुर सिटी–दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर 2026 से चलाई जाएगी। यह ट्रेन रतलाम रेल मंडल के चंदेरिया सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन के संचालन से त्योहारों के दौरान यात्रियों को आवागमन करने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी और आवगामन में परेशानी नहीं होगी।

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