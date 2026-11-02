रतलाम: यात्रियों की सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के मध्य चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, यहां रुकेगी

छठ पूजा व आगामी अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं अतिरिक्त यात्री दबाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा 09 नवंबर 2026 से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस के मध्य साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लेगी और गोंडा, बस्ती कानपूर सेंट्रल, कोटा, रतलाम, सूरत, वड़ोदरा, सहित अनेक स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को त्योहारों की भीड़ के दौरान यात्रा करने में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन से उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ ही इन राज्यों से जुड़े अन्य राज्यों के हजारों यात्रियों को आवागमन में फायदा मिलेगा।

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