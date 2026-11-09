Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Tikamgarh police solve theft case; 2 suspects arrested, stolen goods worth ₹58 lakh recovered.

टीकमगढ़: 8.80 लाख के 40 पाइप चोरी, पुलिस ने ट्रक-हाइड्रा समेत 58 लाख का माल किया बरामद

Mon, 09 Nov 2026 09:14 PM IST
टीकमगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 09:14 PM IST
सार

टीकमगढ़ के बनपुरा गांव में निर्माणाधीन पेयजल परियोजना के 40 लोहे के पाइप चोरी करने के मामले में कुड़ीला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रक और हाइड्रा समेत करीब 57.80 लाख रुपये का माल बरामद किया।

 

विज्ञापन
Tikamgarh police solve theft case; 2 suspects arrested, stolen goods worth ₹58 lakh recovered.
पुलिस अभिरक्षा में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

निर्माणाधीन पेयजल परियोजना के लिए रखे लोहे के 40 भारी-भरकम पाइप चोरी हो गए। इनकी कीमत करीब 8 लाख 80 हजार रुपये बताई गई। मामले में थाना कुड़ीला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के पाइपों के साथ वारदात में इस्तेमाल ट्रक और हाइड्रा वाहन भी जब्त किया है। बरामद मशरूके की कुल कीमत करीब 57 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई है।

मामला ग्राम बनपुरा का है। यहां मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (MPUDC) की पेयजल आपूर्ति परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। जैन इंजीनियरिंग वर्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जिन्दल कंपनी के 300 एमएम के-9 डीआई लोहे के 55 पाइप बस रोड के पास रखे थे।

विज्ञापन

5 नवंबर 2026 की शाम करीब 6 बजे कंपनी के स्टोर इंचार्ज कृष्णप्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और पाइपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि वहां रखे 55 पाइपों में से 40 गायब हैं और केवल 15 पाइप ही बचे हैं। चोरी हुए प्रत्येक पाइप की कीमत करीब 22 हजार रुपये थी। इसके बाद 7 नवंबर को उन्होंने थाना कुड़ीला पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: सिवनी-कटनी अग्निकांड के बाद पटवारी का सरकार पर हमला, बोले- हादसों ने खोल दी अग्निशमन व्यवस्था की पोल

पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देशन में थाना कुड़ीला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की गईं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस चोरी की वारदात में शामिल दो आरोपियों तक पहुंच गई।

पुलिस ने दशरथ साहू (32), निवासी सूरजपुरा कलां, जिला छतरपुर और अनुरुद्ध प्रताप सिंह (34), निवासी खरगापुर, जिला टीकमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सभी 40 पाइप बरामद कर लिए गए।

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल अशोक लेलैंड ट्रक, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपये और एक्सन कंपनी का हाइड्रा वाहन, जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपये बताई गई है, भी जब्त किया है। इस तरह पुलिस ने करीब 57 लाख 80 हजार रुपये का मशरूका बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed