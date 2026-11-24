रेलवे द्वारा शीतकालीन त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस और बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 25 नवंबर 2026 को छपरा से रवाना होगी। दोनों दिशाओं में चलने वाली इस ट्रेन का रतलाम रेल मंडल के रतलाम और नागदा स्टेशनों पर भी ठहराव रहेगा।

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 05185 छपरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल बुधवार 25 नवंबर 2026 को छपरा से रात 9 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन शुक्रवार 27 नवंबर को सुबह 8:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। रतलाम मंडल के नागदा स्टेशन पर गुरुवार 26 नवंबर को रात 9:45 से 9:50 बजे तक और रतलाम स्टेशन पर रात 10:45 से 10:50 बजे तक इसका ठहराव रहेगा।

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इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 05186 बांद्रा टर्मिनस-छपरा स्पेशल शुक्रवार 27 नवंबर 2026 को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 10:45 बजे रवाना होगी और रविवार 29 नवंबर को रात 1:30 बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी यात्रा के दौरान यह ट्रेन रतलाम स्टेशन पर शुक्रवार 27 नवंबर को रात 8:45 से 8:50 बजे तक और नागदा स्टेशन पर रात 10:10 से 10:15 बजे तक रुकेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, बनारस, औंड़िहार, मऊ, रसड़ा, बलिया और सुरेमनपुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के ठहराव, समय और वास्तविक स्थिति की जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर देखने की अपील की है। इसके अलावा RailOne ऐप के माध्यम से भी ट्रेनों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।