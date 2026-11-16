बाबा बागेश्वर: राजा भैया बने धीरेंद्र शास्त्री के सारथी, प्रयागराज एयरपोर्ट से खुद गाड़ी चलाकर कुंडा ले गए

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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों को लेकर चल रहा विवाद अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में होने वाली रामकथा के बीच चर्चा का विषय बन गया है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय श्रीराम कथा की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया। खास बात यह रही कि राजा भैया खुद गाड़ी चलाकर उन्हें कुंडा लेकर रवाना हुए।