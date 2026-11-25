जिले के बृजपुर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षिका पर बच्चों के साथ कथित तौर पर जातिसूचक गाली-गलौज करने और मारपीट कर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षिका की प्रताड़ना से परेशान बच्चों ने स्कूल में ताला बंद कर दिया। इतना ही नहीं स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के बजाय बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हो गए। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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दो दिन पहले भी शिक्षिका से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया और अब स्कूल में ताला बंद कर बच्चों के सड़क पर बैठकर पढ़ाई करने की तस्वीरें सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है। सवाल यह है कि जिस स्कूल में बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि विद्यार्थियों को सड़क पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है?मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक समिति गठित की है। जिला परियोजना समन्वयक यानी डीपीसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति स्कूल पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों और संबंधित पक्षों से बातचीत कर पूरे मामले की पड़ताल करेगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार है लेकिन इस घटनाक्रम ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चों के साथ वास्तव में जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट की गई? क्या स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को पहले से इसकी जानकारी थी? और यदि शिकायतें पहले से मिल रही थीं तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?अब देखना होगा कि कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आते हैं और बच्चों को कब तक भयमुक्त माहौल में दोबारा स्कूल के अंदर पढ़ाई करने का अवसर मिल पाता है। घटना के बाद शिक्षकों और बच्चों में डर का माहौल है बच्चों और शिक्षकों के साथ इस शिक्षिका ने मारपीट भी की है ऐसे में अभिभावक अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और शिक्षक डर के मारे रोड पर क्लास लगाने को मजबूर हैं।