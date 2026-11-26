पन्ना के उत्तर वन मंडल के मनकी बीट क्षेत्र में एक वयस्क बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाघिन का शव गले में क्लिच वायर तार का फंदा लगा हुआ मिला है। मृत बाघिन की उम्र करीब 5 से 6 वर्ष बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बाघिन की मौत को लेकर शिकार की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।

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घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंची है, जो पूरे इलाके में सर्चिंग कर रही है। टीम आसपास के क्षेत्र में साक्ष्य जुटाने और संदिग्ध गतिविधियों के सुराग तलाशने में जुटी हुई है। बाघिन की मौत के पीछे शिकारियों का हाथ है या फिर कोई अन्य वजह, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। पन्ना में बाघों की सुरक्षा के बीच इस घटना ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है।बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले तेलंगाना बीट में भी क्लच का वायर फंसाकर एक वयस्क टाइगर की पहले मौत हो चुकी है हालांकि उसके लिए टीम गठित की गई और तमाम प्रकार की जांच की गई लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हो सका। अब फिर से ये दूसरी घटना निकलकर सामने आई है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है।2003 में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था और यहां बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद धीरे-धीरे बाघों का कुनबा बढ़ा जो कि अब सौ के करीब पहुंच गया है लेकिन जिस तरह से इन बाघों की मौत हो रही है उससे इस क्षेत्र में शिकारियों के सक्रिय होने की आशंका गहरा गई है। बहरहाल वन विभाग मामले की जांच में लगा हुआ है और जल्दी ही वास्तविकता सामने आएगी।