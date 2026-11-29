बेहतर रोजगार और मजदूरी का झांसा देकर कर्नाटक ले जाए गए पन्ना जिले के 21 ग्रामीण वहां फंस गए हैं। इनमें 9 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं। मजदूरों का आरोप है कि उनसे रोजाना 14 से 15 घंटे गन्ने की कटाई और लोडिंग का काम कराया जा रहा है, लेकिन दो महीने से मजदूरी नहीं दी गई। परेशान मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार और प्रशासन से मदद मांगी है।

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