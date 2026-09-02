पन्ना में झमाझम बारिश से हाहाकार: मार्ग बंद, अलर्ट पर एसडीआरएफ; नर्सरी से 12वीं तक दो दिनों का अवकाश घोषित

अत्यधिक बारिश होने के चलते पन्ना कलेक्टर ने स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालयों में बच्चों का अवकाश रहेगा। वहीं, अत्यधिक बारिश के चलते कलेक्टर ने एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बारिश की स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। प्रशासन ने अपील की है कि अगर कहीं भी जलभराव होता है तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दें।