फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhind News ›   Flood situation in MP: Devastation in Satna-Chitrakoot; bridges washed away, railway tracks submerged; heavy r

एमपी में बाढ़ के हालात: सतना-चित्रकूट में तबाही, पुल बहा-रेलवे ट्रैक डूबा, आज 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

Sun, 30 Aug 2026 07:16 AM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 07:16 AM IST
सार

अगस्त के आखिरी दिनों में सक्रिय हुए मौसमी तंत्र ने मध्यप्रदेश के कई जिलों में मुश्किल बढ़ा दी है। सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बने। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर आने से रामघाट का बड़ा पुल बह गया, जबकि सतना में रेलवे ट्रैक और थाने तक पानी पहुंच गया। मौसम विभाग ने रविवार को 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

विज्ञापन
Flood situation in MP: Devastation in Satna-Chitrakoot; bridges washed away, railway tracks submerged; heavy r
चित्रकूट मंदाकिनी नदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अगस्त की विदाई से पहले मध्यप्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चित्रकूट में गोरगी बांध के फूटने के बाद पानी तेजी से निचले इलाकों में पहुंचा। मंदाकिनी नदी करीब 30 फीट उफान पर रही। तेज बहाव में रामघाट का बड़ा पुल बह गया, जबकि कई इलाकों में सड़कें जलमग्न होने से नाव चलाने की नौबत आ गई। सतना-चित्रकूट मार्ग भी तीन जगह से बंद हो गया। रामघाट और भरतघाट पूरी तरह पानी में डूब गए। घाट के आसपास करीब 400 दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। नयागांव राजमहल तक पानी पहुंच गया। कई लोग घरों और होटलों में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गईं।
विज्ञापन



आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने रविवार को मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, रीवा, सतना, मैहर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी बारिश के आसार हैं।
विज्ञापन



सतना में रेलवे ट्रैक डूबा, ट्रेन रुकी,पन्ना में गांवों का संपर्क कटा
सतना के मझगवां में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। आनंद विहार से रीवा जा रही यात्री ट्रेन कई घंटे तक खड़ी रही। नागौद में थाने और पेट्रोल पंप तक पानी पहुंच गया। कोठी में मकान गिरने से चार भैंस दब गईं, इनमें दो की मौत हो गई। पन्ना में भी लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कई गांवों में पानी भर गया। बानसुजारा बांध के आठ गेट खोलकर धसान नदी में 792 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया। इसके बाद आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ गया और कई गांव टापू जैसे नजर आए।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें-एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर जीतू पटवारी का हमला: बोले प्रदेश का कोई जिला 60% तक नहीं पहुंचा, सरकारी दावे फेल



प्रदेश में अब तक 27 इंच बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अब तक करीब 694.5 मिलीमीटर यानी 27 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य बारिश 762.3 मिलीमीटर यानी करीब 30 इंच मानी जाती है। इस लिहाज से प्रदेश में अब भी करीब 2.7 इंच बारिश कम है। कुल मिलाकर बारिश सामान्य से करीब 9 प्रतिशत कम है। पूर्वी मध्यप्रदेश में करीब 5 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 12 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के 39 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 16 जिलों में औसत से ज्यादा पानी गिर चुका है।

यह भी पढ़ें-बड़ा तालाब अभी भी अतिक्रमण की जद में: NGT के 7 आदेश बेअसर,कार्रवाई ठंडे बस्ते में,सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

जून की कमी अभी पूरी नहीं हुई
जून में प्रदेश में सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। जुलाई में तेज बारिश से स्थिति सुधरी और महीने का बारिश कोटा पूरा हो गया। इसके बाद मानसून में दो बार ब्रेक आया, जिससे कई दिनों तक बारिश कमजोर रही। अब अगस्त के आखिरी सप्ताह में सक्रिय हुए सिस्टम ने फिर बारिश बढ़ा दी है, लेकिन जून में हुई कमी की पूरी भरपाई अभी नहीं हो सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed