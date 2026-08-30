एमपी में बाढ़ के हालात: सतना-चित्रकूट में तबाही, पुल बहा-रेलवे ट्रैक डूबा, आज 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

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अगस्त की विदाई से पहले मध्यप्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चित्रकूट में गोरगी बांध के फूटने के बाद पानी तेजी से निचले इलाकों में पहुंचा। मंदाकिनी नदी करीब 30 फीट उफान पर रही। तेज बहाव में रामघाट का बड़ा पुल बह गया, जबकि कई इलाकों में सड़कें जलमग्न होने से नाव चलाने की नौबत आ गई। सतना-चित्रकूट मार्ग भी तीन जगह से बंद हो गया। रामघाट और भरतघाट पूरी तरह पानी में डूब गए। घाट के आसपास करीब 400 दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। नयागांव राजमहल तक पानी पहुंच गया। कई लोग घरों और होटलों में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गईं।