Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   neemuch bjp leader son ishaan chaurasia murder cafe attack three injured

मामूली विवाद में बहा खून: नीमच में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, तीन घायल; इलाके में फैला भारी आक्रोश

Mon, 09 Nov 2026 12:52 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नीमच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नीमच Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 09 Nov 2026 12:52 PM IST
सार

नीमच के भरभड़िया चौराहे के पास कैफे में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडों से हुए हमले में भाजपा नेता मनीष चौरसिया के 26 वर्षीय बेटे ईशान की मौत हो गई, जबकि तीन युवक घायल हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन
neemuch bjp leader son ishaan chaurasia murder cafe attack three injured
नीमच में भाजपा नेता के बेेटे की हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन स्थित भरभड़िया चौराहा के पास एक कैफे पर बीती रात मामूली विवाद ने भयानक खूनी मोड़ ले लिया। कैफे पर हुए हिंसक हमले में नीमच सिटी निवासी भाजपा नेता मनीष चौरसिया के 26 वर्षीय बेटे ईशान चौरसिया की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से पूरे नीमच सिटी क्षेत्र में सन्नाटा और भारी आक्रोश व्याप्त है।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, रविवार रात भरभड़िया चौराहे पर स्थित कैफे पर युवाओं के दो पक्षों के बीच अचानक कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते लाठी-डंडों और जानलेवा मारपीट में बदल गई। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत मेडिकल परीक्षण व इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आई। अस्पताल में इलाज के दौरान अचानक ईशान चौरसिया की हालत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। वहीं, अन्य तीन घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- एमपी में काल बनी अमावस की रात: सिवनी और कटनी में दो घरों में आग लगने से 12 की मौत, पटाखों के शोर में दबी चीखें
विज्ञापन
विज्ञापन


कैफे बना गुंडागर्दी का अड्डा, पुलिस गश्त पर उठे सवाल
स्थानीय निवासियों का कहना है कि फोरलेन स्थित यह कैफे लंबे समय से असामाजिक तत्वों और मनचलों का अड्डा बना हुआ है। शाम ढलते ही यहां युवाओं का जमावड़ा लगता है और आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। यह इलाका नीमच सिटी और कैंट—दोनों थानों की सीमा के मुहाने पर पड़ता है। दोनों थानों की सीमा का फायदा उठाकर अपराधी बेखौफ घूमते हैं। पूर्व में भी हाईवे पर इसी जगह जमकर खूनी झड़प हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ढिलाई के कारण बीती रात एक मासूम युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी।


जिला अस्पताल पहुंचे विधायक परिहार, हमलावरों की तलाश तेज
घटना की खबर फैलते ही देर रात जिला अस्पताल के पीएम हाउस पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। विधायक ने पुलिस प्रशासन को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

फिलहाल कैंट और नीमच सिटी पुलिस की संयुक्त टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और हमलावरों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। शहर में तनाव को देखते हुए प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed