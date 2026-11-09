मामूली विवाद में बहा खून: नीमच में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, तीन घायल; इलाके में फैला भारी आक्रोश

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नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन स्थित भरभड़िया चौराहा के पास एक कैफे पर बीती रात मामूली विवाद ने भयानक खूनी मोड़ ले लिया। कैफे पर हुए हिंसक हमले में नीमच सिटी निवासी भाजपा नेता मनीष चौरसिया के 26 वर्षीय बेटे ईशान चौरसिया की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से पूरे नीमच सिटी क्षेत्र में सन्नाटा और भारी आक्रोश व्याप्त है।