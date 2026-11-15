एमपी: पुष्पक एक्सप्रेस से गिरकर रेलवे ट्रैक पर घायल हुई महिला, पीछे से आ रही थी दूसरी नॉनस्टॉप ट्रेन; बची जान

विदिशा जिले में गंजबासौदा से करीब दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरेठ रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह एक महिला रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में पाई गईं। महिला बुर्का पहने हुई थीं और उनके सिर तथा पैर में गंभीर चोट थी। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत ट्रैक से हटाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला ने स्वयं को उरई का रहने वाला बताया है।

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रेलवे कर्मचारियों के अनुसार, ललितपुर से भोपाल की दिशा में जा रही पुष्पक एक्सप्रेस रविवार सुबह बरेठ रेलवे स्टेशन के पास से होकर गुजरी थी। रेलवे कर्मचारियों का मानना है कि महिला इसी पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हुई हैं। ट्रेन का ललितपुर और भोपाल स्टेशनों के बीच कोई भी स्टॉपेज नहीं है।रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि जिस समय महिला ट्रैक पर घायल पड़ी थीं, ठीक उसी समय उनके पीछे से एक और नॉनस्टॉप ट्रेन आ रही थी। रेलवे कर्मचारियों ने समझदारी और सतर्कता दिखाते हुए समय रहते महिला को ट्रैक से सुरक्षित हटा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।महिला को ट्रैक से सुरक्षित हटाने के पश्चात कर्मचारियों ने घटना की पूरी जानकारी स्टेशन मास्टर देवेंद्र कुमार को दी। सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर देवेंद्र कुमार ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को फोन करके बुलाया। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से घायल महिला को शीघ्र ही इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया।महिला के ट्रेन से गिरने की वजह का पता लगाया जा रहा है। सिर में चोट होने के कारण महिला अपना नाम नहीं बता पा रही हैं। उन्होंने पूछताछ में केवल इतना ही बताया कि वह उरई की रहने वाली हैं। अधिकारियों के अनुसार इलाज और जांच के बाद ही उनकी पहचान की सही जानकारी मिल सकेगी।