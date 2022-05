{"_id":"6283324d02af59137101d1a8","slug":"mp-panchayat-chunav-hearing-in-the-supreme-court-today-in-the-amendment-petition-of-shivraj-government","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP Panchayat Chunav: शिवराज सरकार की संशोधन याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 17 May 2022 11:14 AM IST