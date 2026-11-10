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एमपी: सिंगरौली में कच्चा मकान ढहने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, मृतकों में नवजात भी शामिल

Tue, 10 Nov 2026 07:21 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 10 Nov 2026 07:21 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पन तैसी गांव में कच्चा मकान ढहने से एक नवजात समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में चार अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर है।

 

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MP: Major tragedy in Singrauli as a mud-and-thatch house collapses; three members of the same family
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सिंगरौली जिले के पन तैसी गांव में एक कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक नवजात शिशु भी शामिल है। हादसे के संबंध में एसडीएम सुरेश जाटव ने बताया कि कल रात करीब 8 बजे हमें सूचना मिली कि सिंगरौली के पन तैसी गांव में एक कच्चा मकान ढह गया है।
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मकान के मलबे में परिवार के सात लोग दब गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। ग्रामीणों की मदद से सभी सात लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, चार अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।"
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