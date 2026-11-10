एमपी: सिंगरौली में कच्चा मकान ढहने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, मृतकों में नवजात भी शामिल

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पढे़ं: सात साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद सिर कुचलकर हत्या, दोनों आरोपी हिरासत में विज्ञापन

मकान के मलबे में परिवार के सात लोग दब गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। ग्रामीणों की मदद से सभी सात लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, चार अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।" मकान के मलबे में परिवार के सात लोग दब गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। ग्रामीणों की मदद से सभी सात लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, चार अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है।"

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सिंगरौली जिले के पन तैसी गांव में एक कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक नवजात शिशु भी शामिल है। हादसे के संबंध में एसडीएम सुरेश जाटव ने बताया कि कल रात करीब 8 बजे हमें सूचना मिली कि सिंगरौली के पन तैसी गांव में एक कच्चा मकान ढह गया है।