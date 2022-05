{"_id":"627b536924cca97aa61bf4ed","slug":"mp-home-minister-targets-kamal-nath-narottam-talks-about-obc-hugs-and-stabs-in-the-back","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP पंचायत चुनाव: नरोत्तम के निशाने पर कमलनाथ, बोले- OBC को गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपते हैं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 11 May 2022 11:52 AM IST