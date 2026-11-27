जिले के शिवपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित छिन्दा ओपन कास्ट माइंस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। खदान में ड्यूटी के दौरान वाहन पर पत्थर गिरने से एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नागपुर रैफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इधर घटना से नाराज परिजनों ने शिवपुरी थाने पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ साक्ष्य मिटाने और मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार शाहरुख खान पिता जलालुद्दीन खान छिन्दा ओपन कास्ट माइंस में कार्यरत 'शांता कावेरी कंपनी' में वाहन चालक के रूप में पदस्थ है। वह दोपहर की शिफ्ट में खदान के भीतर वाहन चला रहा था। इसी दौरान अचानक ऊपर से एक पत्थर उसके वाहन पर आ गिरा। पत्थर सीधे शाहरुख के सिर पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेसुध हो गया।हादसे के तुरंत बाद घायल शाहरुख को छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सिर में गहरी चोट और गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल नागपुर रेफर कर दिया गया।घटना के बाद पीड़ित परिजन नफीस सहित अन्य रिश्तेदारों ने शिवपुरी थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि खदान प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही छिपाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और घटनास्थल से साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।