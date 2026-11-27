राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने चित्रकूट की जीवनदायिनी मंदाकिनी नदी में बिना उपचारित सीवेज बहाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, आश्रमों, धर्मशालाओं और होटलों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे या नालों के जरिये नदी में गिर रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतना क्षेत्रीय कार्यालय ने 103 व्यावसायिक इकाइयों को वैधानिक नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने इन सभी प्रतिष्ठानों को बिना उपचारित अपशिष्ट जल नदी में बहाना तुरंत बंद करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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सीवेज निस्तारण की अधूरी व्यवस्था से बढ़ा प्रदूषण का खतराप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार चित्रकूट नगर के लिए स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका है। क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले घरेलू और व्यावसायिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि चित्रकूट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट की मात्रा और उसके निस्तारण की उपलब्ध क्षमता के बीच बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। कचरा और दूषित जल जिस गति से उत्पन्न हो रहा है, उसके मुकाबले निस्तारण की वर्तमान सुविधाएं बेहद नाकाफी साबित हो रही हैं। सीवेज निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने से नदी के प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।मानसून के जल से सुधरी गुणवत्ता लेकिन संकट बरकरारप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मंदाकिनी नदी और उससे जुड़ने वाले आसपास के विभिन्न नालों से पानी के नमूने एकत्र कर जांच प्रयोगशाला में भेजे थे। जांच रिपोर्ट में पानी के नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर पाई गई है। हालांकि बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मानसूनी बारिश के कारण नदी में जल प्रवाह काफी बढ़ गया था। इस बढ़े हुए जल स्तर और नदी की प्राकृतिक स्वच्छीकरण क्षमता के कारण ही पानी की गुणवत्ता में अस्थाई सुधार देखा गया है। इसके बावजूद बिना उपचारित सीवेज का नदी में लगातार पहुंचना एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल के लिए जल गुणवत्ता के मानक सामान्य मिलने से सीवेज प्रवाह से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या समाप्त नहीं हो जाती।अधिकरण में दो सप्ताह का समय और अगली सुनवाईभोपाल स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ ने 23 नवंबर को इस मामले से जुड़े निष्पादन आवेदन पर विस्तृत सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय करने तथा उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए न्यायाधिकरण से दो सप्ताह का समय मांगा।दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की ओर से जारी किए गए नोटिसों की तामील के आधिकारिक प्रमाणों को न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड पर रखने का अनुरोध किया गया। मामले की सुनवाई अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, सदस्य न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने की। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2027 की तिथि निर्धारित की है, जिसमें बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।