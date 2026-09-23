मुरैना: जिला जेल के उप अधीक्षक को जान से मारने की धमकी, फरार कल्ली गुर्जर के नाम से आया कॉल

मुरैना जिला जेल के उप अधीक्षक सुनीत कुमार शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्हें कॉल के जरिए धमकी दी गई। धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को फरार चल रहे कल्ली गुर्जर के रूप में बताया। मामले में उप अधीक्षक ने मुरैना के कोतवाली थाने में आवेदन देकर कार्रवाई के साथ अपनी सुरक्षा की मांग की है।

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