मध्यप्रदेश के मुरैना में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भीमसेन पहाड़िया सहित तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मवीर रामपुरे, उसकी मां बबीता रामपुरे और भीमसेन पहाड़िया को आरोपी बनाया है। युवती ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इन्कार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता ने स्टेशन रोड थाने में लिखित शिकायत दी है। उसने बताया कि आरोपी धर्मवीर रामपुरे ने उसे शादी का भरोसा दिया था। इसी भरोसे पर धर्मवीर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि धर्मवीर ने उसे करीब एक साल तक अपने घर में रखा। इस दौरान उसने शादी करने का भरोसा भी दिया था। जब युवती ने शादी की बात कही तो परिस्थितियां बदल गईं। आरोप है कि धर्मवीर और उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। युवती ने जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है।

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युवती की शिकायत में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भीमसेन पहाड़िया का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने शिकायत और आरोपों के आधार पर धर्मवीर रामपुरे, बबीता रामपुरे और भीमसेन पहाड़िया के खिलाफ दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच कर रही है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा

इस घटनाक्रम के बाद मुरैना के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, मामले में आरोपियों का पक्ष और पुलिस जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं। पुलिस तीनों आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है, यह देखना बाकी है। जांच में इस मामले से जुड़े और तथ्य सामने आने की उम्मीद है।