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दरअसल खजराना गणेश मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके बावजूद विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला 25 नवंबर को गर्भगृह में पहुंच गए थे। यहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजन भी किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हुए थे। सवाल ये भी था कि जब आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है तो फिर रसूखदारों को इसकी अनुमति कैसे मिल गई।इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने जांच कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जानकारी दी कि सुरक्षा एजेंसी पर 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गर्भगृह में प्रवेश के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं मुख्य सुरक्षा अधिकारी रवि प्रकाश का 7 दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया गया है। मंदिर के पुजारियों, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।जांच के दौरान मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। गर्भगृह से जुड़े CCTV कैमरे बंद पाए गए और लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी प्रभावी नहीं मिली। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल और गहरे हो गए हैं। प्रबंधन ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदारों से जवाब तलब किया है।भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए गर्भगृह के प्रवेश मार्ग पर 5 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी और रोक सुनिश्चित कैसे होगी।