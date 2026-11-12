मैहर: 14 दिन बाद पकड़ा गया जंगली हाथी E-5, 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने देर रात किया काबू में

मैहर जिले के अमरपाटन-रामनगर क्षेत्र में पिछले 14 दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बने रेडियो कॉलर युक्त जंगली नर हाथी E-5 (C-4) को आखिरकार वन विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात ट्रेंकुलाइज कर अपने नियंत्रण में ले लिया। रामनगर के मनकहरी जंगल में सुबह से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 12 घंटे तक चला। रात लगभग 11 बजे विशेषज्ञों की टीम ने हाथी को दो डार्ट मारकर बेहोश करने में सफलता हासिल की। इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाए गए चार प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के साथ 200 से अधिक वनकर्मी, अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल रहे। हाथी को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने के बाद वाहन में लोड कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भेजने की तैयारी की गई। हाथी के पकड़े जाने की खबर मिलते ही क्षेत्र के ग्रामीणों और वन विभाग के अमले ने राहत की सांस ली।

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