इंदौरः क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुन रहे अधिकारी? परेशान होकर बेटे ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

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4 नवंबर को लिखे गए इस पत्र में आकाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री को लेकर उन्हें स्थानीय लोगों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि इस गंभीर समस्या के बारे में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पूर्व विधायक ने पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि इस मामले में कठोर कदम उठाते हुए जल्द से जल्द अवैध बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए। हालांकि, 4 नवंबर को लिखा गया यह पत्र बुधवार को सार्वजनिक रूप से सामने आया।गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्वयं भी सार्वजनिक मंचों से युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील करते रहे हैं। हाल ही में विजय नगर में आयोजित दशहरा और रावण दहन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया था। विधानसभा चुनाव से पूर्व भी मंत्री विजयवर्गीय ने यह संकल्प दोहराया था कि उनकी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। चूंकि बाणगंगा क्षेत्र मंत्री विजयवर्गीय के ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए वहां से लगातार नशे की बिक्री की शिकायतें मिलना स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने 1 जनवरी 2026 से लेकर अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 89 प्रकरण दर्ज करते हुए 196 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन कार्रवाइयों के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3.46557 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 41.023 किलोग्राम गांजा, 500 किलोग्राम भांग, 426.28 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। जब्त किए गए इन मादक पदार्थों और तस्करी में प्रयुक्त वाहनों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 4,48,82,000 रुपये आंकी गई है।