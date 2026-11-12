अपराध: गुना में 1.20 लाख का इनामी कुख्यात बदमाश अवैध शराब के साथ गिरफ्तार, घेराबंदी कर दबोचा

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धरनावदा थाना पुलिस ने 1.20 लाख रुपये के इनामी कुख्यात आरोपी को अवैध शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा है। आरोपी मोटरसाइकिल पर दो प्लास्टिक के कैन में 62 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब लेकर बेचने की नीयत से जा रहा था। पुलिस की रुठियाई चौकी को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल हरकत में आते हुए रानीपुरा गांव की पुलिया के नीचे घेराबंदी की और रास्ते से गुजर रहे संदिग्ध बाइक सवार को रोककर तलाशी ली।