नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला: NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप की जोरदार भिड़ंत में एक की मौत, एक घायल

मैहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को मैहर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH-30 स्थित जरियारी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में जबलपुर से टमाटर लोड किए गए थे और वाहन प्रयागराज की ओर जा रहा था। इसी दौरान जब पिकअप मैहर जिले के NH-30 स्थित जरियारी मोड़ के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार ट्रक के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। दोनों वाहनों के बीच भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में सवार लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई।इस भीषण दुर्घटना में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मृतक के शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की गई।घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा ट्रक और पिकअप वाहन की भिड़ंत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।मैहर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आती रहती हैं। भारी वाहनों की आवाजाही, तेज रफ्तार और सड़क के संवेदनशील मोड़ों पर होने वाली दुर्घटनाएं राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। जरियारी मोड़ के पास हुए इस हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के इंतजामों पर ध्यान आकर्षित किया है।