मैहर: एसपी ने मंच पर बिखेरा सुरों का जादू, ‘सांसों की माला’ से जीता दर्शकों का दिल; तालियों से गूंजा ऑडिटोरियम

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मासिक संगीत सभा की पहली प्रस्तुति सुहानी त्रिपाठी और मोहिनी बर्मन ने कथक नृत्य युगल के रूप में दी। दोनों कलाकारों ने भाव, लय और ताल का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। कथक की बारीक मुद्राओं, पद संचालन और भावाभिव्यक्ति ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रस्तुति पूरी होने के बाद ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।इसके बाद शिवांगी मिश्रा ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। उनकी सुमधुर आवाज और सुरों की बारीकियों ने पूरे ऑडिटोरियम को शास्त्रीय संगीत की सुरलहरियों से भर दिया। दर्शक पूरे मनोयोग से उनकी प्रस्तुति सुनते नजर आए। उनकी गायकी को संगीतप्रेमियों ने खूब सराहा।कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति ऋषभ त्रिपाठी, आशुतोष सिंह और शिवेश पाण्डेय की तबला तिगलबंदी रही। तीनों कलाकारों ने ताल और लय का शानदार समन्वय प्रस्तुत किया। तबले की विभिन्न तालों और बोलों के बीच कलाकारों की जुगलबंदी ने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रस्तुति के दौरान ऑडिटोरियम में मौजूद संगीतप्रेमियों ने तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।ये भी पढ़ें-कार्यक्रम के दौरान मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने भी मंच से गायन प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। उन्होंने ‘सांसों की माला’ गीत की प्रस्तुति दी। पुलिस अधीक्षक को मंच पर गायन करते देख दर्शकों में खास उत्साह नजर आया। उनकी प्रस्तुति पर ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। बारिश के सुहाने मौसम के बीच संगीत संध्या में यह प्रस्तुति कार्यक्रम के यादगार पलों में शामिल रही।मैहर मल्हार संगीत संध्या के माध्यम से मैहर घराने की गौरवशाली संगीत परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मासिक संगीत सभा का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ नई पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा से जोड़ना भी है। मैहर लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण भूमि के रूप में अपनी पहचान रखता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से संगीत की इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में संगीतप्रेमियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ पूरा ऑडिटोरियम सुर और ताल की दुनिया में डूबा नजर आया।